OM : Faire rejouer Payet et Thauvin ensemble ? La réponse de Villas-Boas

Interrogé sur la possibilité de faire jouer Payet et Thauvin ensemble, André Villas-Boas a été clair. Le coach peut faire jouer ses deux « stars » française mais ce n’est pas sa priorité, il veut surtout retrouver la victoire peut importe avec qui…

#VillasBoas : « L’OM a eu de très bons résultats avec Payet et Thauvin ensemble. Nous ne sommes pas bons en ce moment, je dois trouver l’équilibre, les deux peuvent jouer en ensemble. On doit gagner peut importe avec qui. » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 26, 2021

Payet et Thauvin peuvent évidemment jouer ensemble — Villas-Boas

« L’OM a eu de très bons résultats avec Payet et Thauvin ensemble. En ce moment, nous ne somme pas en bonne forme. Ce que l’on veut, c’est trouver un équilibre pour l’équipe. C’est le plus important, le bien de l’équipe. Ils peuvent évidemment jouer ensemble. Mon job est de trouver cet équilibre, la victoire nous échappe depuis beaucoup de temps et on en a besoin. Je ne suis pas préoccupé par qui y est ou qui n’y est pas. C’est plutôt de retrouver le chemin de la victoire et de sortir de ce moment de crise dans lequel on est. On doit gagner peut importe avec qui » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (26/01/2021)