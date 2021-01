La solution radicale de Daniel Riolo pour stopper la « sale ambiance dans le vestiaire de l’OM »

La cohésion du vestiaire qui a permis à ce groupe de terminer second la saison dernière a explosé. Comme souvent, le duo Payet / Thauvin est au centre des problèmes. Pour Daniel Riolo, il faut sortir ces deux joueurs…

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a pointé du doigt le comportement de Florian Thauvin et de Dimitri Payet. Les deux stars françaises du vestiaire marseillais sont incapables de s’entendre. Pour le journaliste, la saison va mal finir.

« Entre Payet et Thauvin, la brouille perdure. Ça fait des années qu’ils ne s’entendent pas. Ils ne font pas abstraction de ça devant le groupe, puisqu’ils ne pensent qu’à leur gueule. Le tort est partagé. Ils sont incapables de s’entendre pour le bien d’une équipe, sachant que ce sont deux stars, deux salaires importants dans un gros club français, c’est de l’ignorance, de l’incompétence. C’est très grave. Il y a une sale ambiance dans le vestiaire de l’OM. La solution pour l’OM, ce serait de sortir Thauvin et Payet du vestiaire. J’en parle depuis quelques semaines. C’est dur de gérer un vestiaire avec des clans. Villas-Boas a reconnu la guerre. Il a fracturé le vestiaire. Payet, il est brouillé avec le coach, il est sur le banc. Et Thauvin n’a pas complètement assumé la brouille. Il n’est plus trop là. C’est très chaud. La saison va encore mal finir pour l’OM. C’est compliqué quand même ». Daniel Riolo – source : l’After Foot (24/01/2021)