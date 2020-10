OM : Fanni révèle ce talent insoupçonné de Payet pour mieux chambrer ses coéquipiers…

Dimitri Payet est un as du chambrage. De plus, Rod Fanni raconte que le meneur de jeu de l’OM a aussi des talents cachés pour mieux titiller ses coéquipiers…

Dimitri Payet est souvent prompt à reprendre des photos ou des gifs afin de chambrer ses adversaires. Dans une double page consacrée au joueur de l’OM, Rod Fanni raconte que le Réunionnais est un pro du montage lorsqu’il s’agit de chambrer ses partenaires. Il précise que Payet envoyait ses détournements via un groupe Whatsapp…

Dimitri est très doué dans les montages photo et vidéo — Fanni

« Il faut savoir que Dimitri est très doué dans les montages photo et vidéo. On avait un groupe WhatsApp avec tous les joueurs de l’OM à notre époque, et Dimitri envoyait plein de montages où il mettait nos têtes sur des corps de femmes, d’animaux, dans des situations délicates… Il aimait bien se foutre de notre gueule, mais il nous faisait bien marrer. En échange, il acceptait complètement de se faire chambrer. Il s’est pris de bonnes gifles. Dimitri est toujours plein de vie, très rigolard ».

Rod Fanni – source : France Football (20/10/2020)

