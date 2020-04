OM : Fanni se rappelle des promesses de titres, de C1 et d’Eyraud qui se trimbalait avec la Ligue des champions

Invité dans dernier Débat Foot Marseille il ya plusieurs jours sur Footballclubdemarseille.fr l’ancien défenseur de l’OM Rod Fanni est revenu sur l’arrivée de Frank McCourt à l’OM.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Rod Fanni est revenu sur les promesses de Ligue des Champions et de titres avec l’arrivée de Frank McCourt et un Jacques Henry Eyraud qui se trimbalais avec la ligue des champions sous Le Bras à la commanderie…

A lire aussi Arbitre lors d’une terrible injustice pour l’OM, il lâche: « si le VAR avait alors existé… J’aurais été sauvé! »

» Je vais être langue de bois : On y a tous cru (Rires). Après on ne peut pas leur enlever qu’ils ont fait beaucoup d’effort, qu’ils on mis de l’énergie et ont énormément travaillé… Je sais plus les termes exacts qu’ils ont employé pour dire qu’on allait être champions, qu’on allait gagner la ligue de champions, mais quand on voit des clubs comme Manchester City, Paris, Liverpool et bien d’autres, les sommes investies pour arriver à ces objectifs là, c’est pas facile, c’est même très dur… Alors, nous dire que dans quatre ou cinq on sera champions ou qu’on gagnera la C1, moi j’en rêve (sourire), je suis avec eux à 200%, mais je suis conscient que même avec beaucoup d’argent c’est pas si simple. »

Rod Fanni – Source : Football Club de Marseille

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM se renseigne sur le meilleur dribbleur de Ligue 2

Retrouvez l’intégralité du Débat Foot Marseille avec Rod Fanni ci-dessous :