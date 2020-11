OM : Faut-il insister avec Luis Henrique ?

Lors de notre dernière émission Débat Foot Marseille, tournée en mode semi confiné avec nos journalistes Benjamin Courmes, Mourad Aerts et notre invité Nassim Tireche, le cas de Luis Henrique a été évoqué…

Titulaire pour la première fois face à Porto, Luis Henrique n’a pas vraiment existé sur son côté gauche. L’attaquant brésilien a vécu un match compliqué. Mais, à l’image de l’entraîneur marseillais, plusieurs observateurs prônent la patience avec l’attaquant brésilien, recruté contre un chèque de 8M€ cet été.

il faut bien intégrer henrique – mourad aerts

« Luis Henrique il faut bien l’intégrer, il ne faut pas le défoncer. Il faut le faire jouer des bouts de matchs et s’il montre de belles choses le récompenser. La chose qui fera s’il est bon ou pas dépendra de la manière dont l’équipe joue et de leur talent car il faut un minimum de talent aussi. Je ne dis pas que si l’on met l’équipe de Lorient à Marseille il y aurait les mêmes performances. Je pense que l’OM a des joueurs d’un calibre supérieur légèrement à 80% des équipes de Ligue 1. Tout ça pour dire qu’il ne faut pas chercher la solution miracle, il faut aussi que l’équipe et les joueurs soient bien… » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (26/11/2020)