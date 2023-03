OM : Faute, honte… Guendouzi ne mâche pas ses mots !

Matteo Guendouzi a reconnu avoir « honte » de l’élimination en Coupe de France face à Annecy (L2). Le milieu de terrain Marseillais a même évoqué une « faute professionnelle ».

C’est une énorme désillusion

L’OM s’est fait éliminer de la Coupe de France par Annecy, après une séance de tirs aux buts (6-7). Les marseillais ont ouvert le score à la 29ème minute grâce à Jordan Veretout. En six minutes, les annéciens ont égalisé (53e) et mené (59e). Pendant plus de 20 minutes, les Marseillais étaient menés sur leur pelouse, avant d’égaliser dans les dernières secondes, à la 90+6, grâce à François Mughe. Alexis Sanchez avait manqué son penalty à la 85e.

Avec peu de réussite devant le but, plusieurs frappes non cadrées, une frappe de Malinovskyi qui heurte la transversale et quelques tirs arrêtés par Callens, les Olympiens n’ont pas su bien appréhender ce match. Un manque de rotation de la part de l’entraîneur et des joueurs passifs sur le terrain ont permis à Annecy de se qualifier pour les demi-finales.

Pourtant favoris de la compétition après l’élimination de Rennes et du PSG, c’est encore une saison où les supporters ne verront pas leur club remporter ce trophée, gagné pour la dernière fois en 1989. Venus en nombre, avec un nouveau record d’affluence en Coupe de France, le stade était encore une fois à guichets fermés avec près de 64 000 personnes.

En l’espace de trois jours, les joueurs phocéens ont perdu 0-3 face à Paris en championnat, puis se sont fait éliminer de la Coupe de France. C’est une totale désillusion après de bonnes prestations qui donnaient de l’espoir pour remporter un trophée et pour pouvoir se battre pour le championnat. La saison n’est pas terminée, dimanche les Marseillais se déplacent à Rennes dans l’espoir de conserver leur deuxième place. Le milieu de terrain Mattéo Guendouzi n’a pas mâché ses mots après la rencontre…

Pas digne de l’OM

« On a fait un non-match, c’est une faute professionnelle de notre part. C’est une énorme désillusion et ça n’est pas digne de l’OM. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Ça n’est pas normal. Il fallait faire le break mais on n’a pas su concrétiser nos occasions, on a été un peu light dans les duels. On n’a pas été au rendez-vous. Tu n’es à l’abri de rien dans le foot quand tu ne mets pas les ingrédients. On a honte, pour nous, pour le club et pour les supporters qui attendent ce trophée. Il faut vite switcher et passer à autre chose. Il y a une saison à finir. » Matteo Guendouzi – Source : RMC Sports (01/03/23)

A lire aussi : OM : Tudor lâche « c’est une folie »