OM : Faux positif au Covid… bonne nouvelle pour Sampaoli !

Privé de Milik, Gerson et Alvaro face à Bordeaux la semaine dernière, Jorge Sampaoli va encore devoir jongler avec les cas positifs avant le match de ce dimanche face au LOSC…

Alors que Gerson et Milik devraient être disponibles pour le match de dimanche, l’OM aurait de nouveaux cas de Covid dans son effectif. L’Equipe affirmait hier que William Saliba et Luan Peres était dans ce cas, finalement le défenseur prêté par Arsenal serait disponible…

Faux autotest négatif pour Saliba ?

En effet, l’Equipe raconte ce jeudi la raison de ce retournement de situation. « Le week-end dernier, les joueurs étaient au repos et Saliba en a profité pour se rendre dans sa famille à Paris. Avant de rentrer lundi, le Marseillais a réalisé un autotest qui s’est révélé positif. Le club lui a conseillé de rester sur place, de s’isoler et de pratiquer un test PCR en laboratoire dans la journée de mardi. Le résultat est tombé mercredi : Saliba était finalement négatif au PCR. » Le joueur a donc participé à l’entrainement hier. C’est une bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli, car Saliba est son meilleur défenseur depuis le début de la saison…

Saliba était présent au centre RLD aujourd’hui : via Instagram#TeamOM pic.twitter.com/VsDM2SeEqv — Fanatic0M (@Fanatic0M) January 12, 2022



Jorge Sampaoli avait déjà expliqué au moment de la reprise que le Covid allait avoir un rôle en ce début d’année vu le nombre de cas…

Je pense que le Covid va avoir un rôle très important sur la suite de la saison — Sampaoli

« Je pense que le Covid va avoir un rôle très important sur la suite de la saison, avec de plus en plus de cas positifs en France et dans le monde. La diffusion est même plus rapide qu’au début de la pandémie, les chiffres ne feront que grimper. Ici, à l’OM, il y a pour l’instant deux cas seulement, deux joueurs qui seront forfaits pour le match à venir, dimanche. Tout le reste du groupe est disponible, mais il faudra être très prudent, le Covid va être déterminant dans les prochaines semaines. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (31/12/2021)