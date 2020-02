OM – FCN : « Benedetto, le néant ou presque… »

L’Olympique de Marseille s’est incliné pour la première fois à domicile depuis le 10 Août dernier. Lors de ce match face à Nantes, peu de joueurs ont donné satisfaction…

Si André Villas-Boas a endossé la responsabilité de la défaite hier en après-match, certains de ses hommes doivent également retrouver un niveau de jeu plus conforme à ce qu’ils sont capable de faire. À l’image bien sûr de l’attaquant argentin qui a (encore une fois) eu bien du mal à exister dans cette rencontre…

La note

D.Benedetto : 2,5/10

L’appréciation

« Le néant ou presque…

1 tir (peu dangereux) et 1 passe clé en 90 minutes, une influence dans le jeu inexistante et de très grosses difficultés qui se confirment. Moins tranchant également dans son pressing, il n’a causé aucun problème aux poètes Pallois et Girotto et leur a laissé tout le loisir de relancer comme ils le voulaient. Un vrai mauvais match d’attaquant. Un de plus, serait-on tenté de dire… »

Avoir Benedetto ne me gêne pas car je pense qu’il aura un second souffle au retour de Thauvin. Par contre ne pas avoir un mec solide en remplaçant ou un ailier capable d’apporter d’apporter de la profondeur en pointe est très gênant. On s’oblige à devoir tout faire parfaitement — Olympien (@Olympien16) February 23, 2020