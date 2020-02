OM – FCN : « Le Payet de la saison dernière en première mi-temps, celui de cette année en seconde période… »

L’Olympique de Marseille s’est incliné pour la première fois à domicile depuis le 10 Août dernier. Lors de ce match face à Nantes, peu de joueurs ont donné satisfaction…

Si André Villas-Boas a endossé la responsabilité de la défaite hier en après-match, certains de ses hommes doivent également retrouver un niveau de jeu plus conforme à ce qu’ils sont capable de faire. Le joueur clé de l’OM cette année, c’est Dimitri Payet. L’international français a cependant eu beaucoup de mal à exister hier après-midi, notamment en première période, avant de relever un peu la tête…

La note

D.Payet : 5/10

L’appréciation

Le Payet de la saison dernière en première mi-temps, celui de cette année en seconde période…

Lors du premier acte de la rencontre, le Réunionnais a eu du mal à se montrer influent, a raté plusieurs transmissions et n’a réussi qu’une seule fois a bien tiré un coup de pied arrêté (42′). Au retour des vestiaires, on a retrouvé la version 2020 de Payet. Celle qui réussit ses gestes techniques, ses dribbles, qui met en danger l’adversaire sur la majorité des coups de pieds arrêtés qu’il tire et qui se comporte en leader incontesté de l’attaque marseillaise. Beaucoup de ballons perdus donc (surtout en première période) mais encore 4 passes clés, 5 dribbles réussis et 2 frappes dangereuses. Insuffisant sur 90 minutes.