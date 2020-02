OM – FCN : « Rongier, fautif au pire moment… »

L’Olympique de Marseille s’est incliné pour la première fois à domicile depuis le 10 Août dernier. Lors de ce match face à Nantes, peu de joueurs ont donné satisfaction…

Si André Villas-Boas a endossé la responsabilité de la défaite hier en après-match, certains de ses hommes doivent également retrouver un niveau de jeu plus conforme à ce qu’ils sont capables de faire… C’est notamment le cas de Valentin Rongier qui, malgré du mieux dans son jeu, a commis une erreur qui a coûté

V.Rongier : 4/10

Mieux mais tout de même fautif au pire moment…

Il a retrouvé des couleurs mais est malheureusement incriminé dans l’action amenant le but clé du match, le second des nantais. Il est bien pressé par ses ex-partenaires, dans l’axe à 35 mètres des cages, et perd le ballon. Fatal pour l’OM, pas en place défensivement, qui est immédiatement sanctionnée derrière. Dur car jusque là, Rongier avait fait preuve d’abnégation dans le volet défensif et se portait intelligemment aux abords de la surface adverse (3 passes clés, 2 frappes, 1 cadrée). Lorsque l’on est dans une mauvaise passe malheureusement, il y a souvent un grain de sable qui vient tout dérégler… Remplacé par Marley Aké (80′), auteur d’une ou deux bonnes actions notamment une percée intéressante une minute après son entrée en jeu.