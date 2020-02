OM – FCN : « Sanson, l’un des rares éléments réellement dangereux côté marseillais… »

L’Olympique de Marseille s’est incliné pour la première fois à domicile depuis le 10 Août dernier. Lors de ce match face à Nantes, peu de joueurs ont donné satisfaction…

Si André Villas-Boas a endossé la responsabilité de la défaite hier en après-match, certains de ses hommes doivent également retrouver un niveau de jeu plus conforme à ce qu’ils sont capables de faire… Morgan Sanson, qui était un peu en dedans lors de ces dernières rencontres a été l’un des seuls à avoir réalisé une prestation plutôt convenable.

M.Sanson : 6/10

L’un des rares éléments réellement dangereux côté marseillais…Morgan Sanson a encore été un exemple à suivre pour ses partenaires. Il s’est rendu disponible entre les lignes, a tenté plusieurs appels dans la profondeur et s’est mis fréquemment en position de tir (5 frappes, record du match). Alors certes, il ne fait pas tout bien et il a encore beaucoup de déchet dans ses choix de jeu mais il a le mérite de ne jamais baisser les bras. Défensivement et offensivement. Buteur marseillais du soir sur une splendide frappe (enfin levée) de 25 mètres.