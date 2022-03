OM : Ferreri a un avis très tranché sur Dimitri Payet !

En l’absence du groupe de Dimitri Payet face à Brest, Jorge Sampaoli a choisi de titulariser Amine Harit. Pour Jean-Marc Ferreri, même si le Marocain a été bon, Payet reste titulaire !

La Payet-dépense est-elle terminée? Depuis plusieurs saisons, on parle de dépendance à Dimitri Payet tant le numéro 10 marseillais est performant sur le terrain. Malheureusement ce dimanche, il a été absent du groupe pour une gêne musculaire et n’a pas participé au déplacement à Brest.

Je ne crois pas qu’il y ait une vie sans Payet, c’est un joueur-clé, indispensable — Ferreri

Pour ce match important de Ligue 1, Jorge Sampaoli a dû faire des choix. C’est Amine Harit qui a donc été appelé à la rescousse pour remplacer le meneur de jeu olympien. Le joueur prêté par Schalke 04 a livré une prestation XXL et a même été élu homme du match par plusieurs médias.

Cependant, sa prestation de grande qualité ne suffit pas pour faire oublier Payet. Pour Jean-Marc Ferreri, ancien joueur de l’OM et commentateur pour le club mais aussi pour le groupe M6 lors des diffusions des matchs des Marseillais, Payet reste indispensable à l’équipe.

« Dimitri est irremplaçable. Il a des qualités techniques tellement au-dessus… Mais Amine Harit a été très bon et très intéressant dans un rôle de deuxième attaquant. Je tire un coup de chapeau à Sampaoli pour sa composition d’équipe. Il aurait pu préférer Cédric Bakambu ou Bamba Dieng à Harit, qui avait très peu joué depuis le début de saison. Il a dû le sentir très fort à l’entraînement, ce sont d’ailleurs les échos que j’ai en interne. Ça a donné raison au coach argentin. Harit a un peu joué en électron libre : tu vas où va le ballon, tu essayes de sentir les coups offensifs, tu es libre de revenir défendre, ce qu’il a très bien fait plusieurs fois. Il avait le souci de bien attaquer et d’être le plus près de Milik. Mais je ne crois pas qu’il y ait une vie sans Payet, c’est un joueur-clé, indispensable. Ce qui peut faire débat, c’est l’utilisation qu’en fait Sampaoli : ça me gêne qu’il l’utilise comme autrefois Fabregas » Jean-Marc Ferreri – Source : La Provence