OM – Feyenoord (0-0) : Le coup de gueule de Manu Amoros

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul (0-0) contre Feyenoord lors de la demi finale retour de Ligue Europa Conference. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’OM Manu Amoros a pointé du doigt la performance des hommes de Sampaoli.

Dans l’émission l’After Foot sur RMC, l’ancien défenseur emblématique de l’Olympique de Marseille Manu Amoros n’a pas apprécié la performance des olympiens face au Feyenoord hier soir au Stade Vélodrome (0-0) . Il pointe notamment du doigt le manque d’engagement et de jeu proposé par l’équipe de Jorge Sampaoli.

A lire aussi :

La réaction de Sampaoli après l’élimination, la blessure de Payet, Bakambu… OM – Feyenoord

Amoros : Physiquement l’OM n’en peut plus

« « C’est l’apprentissage que tu dois faire, ça commence au centre de formation ou alors au pôle espoir, d’avoir cette mentalité d’y aller, de vouloir créer quelque chose. C’est les joueurs qui commandent maintenant dans les centres de formation, ils ont à peine 16 ans, ils n’ont rien appris ou presque et réclament beaucoup d’argent et ils ne veulent plus travailler. Alors que dans ces pays-là on fait de la formation, de la vraie, on fait des combattants, on travaille la technique, on travaille le physique. Physiquement l’OM n’en peut plus, je ne sais pas ce que Sampaoli leur fait faire aux entraînements. Pour tenir une saison il faut travailler tout le temps, sauf quand peut être tu as deux matchs par semaine, mais derrière il faut aussi travailler tous les coups de pieds arrêtés, la vitesse, certains placements… Est-ce qu’ils le font ? Quand on voit ce soir la débauche d’énergie qui n’a pas été comme en début de saison, on se demande vraiment s’il y a du travail derrière… » Manu Amoros – Source – RMC Sport

🗣️💬 Manuel Amoros : « Pour tenir une saison, il faut travailler, est-ce que les joueurs de l’OM le font ? Quand on voit ce soir, la débauche d’énergie, on peut se demander s’il y’a du travail derrière » pic.twitter.com/Haq6tFpkaD — After Foot RMC (@AfterRMC) May 5, 2022

En conférence de presse d’après match Sampaoli est revenu sur la sortie sur blessure de Dimitri Payet à la 30e minute de jeu.

A lire aussi :

Lacrymo, accrochages, supporters marseillais en colère et frustrés… Fan Cam tendue ! OM – Feyenoord (0-0)

Je crois qu’au départ, le match nous était favorable jusqu’à la blessure de Payet, puis il y a eu dix minutes plus confuses. On a cherché une autre manière de faire, une autre composition en passant par les côtés. On a eu de la densité en attaque. Je crois qu’on a manqué de précision dans la surface, on n’a pas su s’imposer. Je souhaite souligner que l’équipe a fait tout ce qu’elle a pu. Elle n’a pas atteint l’objectif, mais on n’a pas baissé les bras, même s’il y a eu des moments d’imprécisions. Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse 05/05/2022