OM – Feyenoord : Gros affrontements entre supporters, 20 personnes interpelées !

Ce soir, l’OM affronte le Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de Conference League, dans un stade Vélodrome qui s’annonce bouillant. Ce qui devait rester une fête à malheureusement une nouvelle fois dégénérée. Hier, des groupes de supporters marseillais et néerlandais se sont affrontés dans les rues de Marseille et 7 supporters ont été interpellés.

C’était craint et redouté, cela n’a pas loupé. Après un match aller à Rotterdam sans incidents majeurs où les supporters de l’OM ont été parfaitement encadrés, on attendait le même calme pour le match retour où le spectacle était attendu seulement sur le terrain. Réputés pour être des supporters très passionnés, les néerlandais sont arrivés à Marseille dès mercredi matin mais n’ont pas bénéficié du même encadrement jusqu’au match de ce soir.

À lire également: OM : Harit raconte ses hauts et ses bas avec Sampaoli…

Alors que certaines vidéos commençaient à tourner sur les réseaux sociaux où l’on apercevait des tensions entre supporters du Feyenoord, visiblement alcoolisés et supporters marseillais dans les rues de la ville, cela s’est poursuivi toute la journée d’hier. Selon les informations de France Info, des petits groupes de supporters se sont affrontés dans les rues, sans incidents majeurs comme l’a confirmé la préfecture de Police. Les forces de l’ordre ont du néanmoins intervenir à chaque fois pour dissiper les échauffourées.

Selon l’Equipe, 20 personnes ont été interpellées à Marseille au cours d’incidents entre supporters mercredi soir dont 5 marseillais. 3 d’entre eux pour « port d’armes par destination » et deux pour « transport de mortiers d’artifice ». Un supporter du Feyenoord a été arrêté en possession d’un couteau, un autre pour « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique ».

Marseille fan turns up to a Feyenoord hangout in an Ajax shirt🥴

I think there’ll be more stories to come…#OMFEYpic.twitter.com/OTMovoBlNj

— Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@_Grimanditweets) May 4, 2022