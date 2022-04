OM : Feyenoord, une défense amoindrie ?

L’OM va disputer cette semaine sa place en finale de Conférence League face au Feyenoord Rotterdam. Tombeur du Slavia Prague au tour précédent, le club néerlandais devra faire avec un voire deux absents importants en défense…

C’est une équipez jeune et joueuse que va affronter l’OM ce jeudi. Feyenoord va vite et dispose d’atouts offensifs et de vitesse. Par contre, les néerlandais ne sont pas réputés pour la solidité de leur défense et deux absents importants dans ce secteur de jeu pourraient encore les fragiliser. Lors de la victoire du weekend dernier, le coach Arne Slot a perdu son capitaine et défenseur central Marcos Senesi, sorti sur blessure à la 66e minute. Blessé à l’aine, l’italo argentin reste incertain pour le match. Une possible absence (même si son coach assure qu’il jouera jeudi) qui se rajoute à celle de l’habituel titulaire et international néerlandais Justin Bijlow au poste de gardien. Ce dernier est forfait pour le reste de la saison et son remplaçant, Ofir Marciano, n’offre que très peu de garanties…

A lire : OM : Le but de Gerson enflamme internet !

Marcos Senesi geblesseerd van het veld in wedstrijd tegen FC Utrecht #Feyenoord https://t.co/W2IwUwnbdW — FR-Fans.nl (@FRFansNL) April 24, 2022

Le défenseur central (capitaine) incertain, et le gardien forfait

Notre journaliste Mourad Aerts vous a proposé un petit tour d’horizon en vidéo afin de mieux connaitre le futur adversaire de l’OM.

Interrogé par RMC Sport Ruben Slagter, journaliste néerlandais installé à Paris, avait donné son avis sur le niveau du Feyenoord il y a 10 jours.

On voit un peu les limites en défense

« C’est plutôt offensif comme jeu. Arne Slot a complètement transformé le Feyenoord, . En termes d’identité c’était toujours des bosseurs avec lequel le public s’identifie. Mais depuis qu’il est là, il y a un vrai système de jeu. Cela presse haut en général, surtout à domicile. […] Le match contre le Slavia à domicile (3-3) peut aussi se terminer sur un 6-5 sans problème. On veut marquer plus que l’adversaire plutôt que l’empêcher de marquer. Dans le championnat, ils jouent peut-être trois ou quatre fois dans l’année face à des équipes à leur hauteur, analyse encore cet observateur de l’Eredivisie. Ils sont moins fort que l’Ajax ou le PSV mais quand ils jouent contre des clubs comme l’AZ Alkmaar, par exemple, on voit un peu les limites en défense. Même contre le Slavia, qui n’est pas une équipe incroyable, on a vu que face un gros pressing la défense peut craquer. Je ne sais pas si c’est le vrai objectif de la saison mais c’est le seul qu’ils ont en ce moment au Feyenoord. Oui c’est important pour eux de terminer troisième mais en Europe il y a un vrai coup à chercher. Il ne faut pas l’oublier mais ils jouent depuis août en Conference League. Ils ont commencé contre un club kosovare avec des mecs qui mangeaient au McDo avant de joueur contre Feyenoord à Rotterdam. Ils s’étaient presque fait sortir. Petit à petit dans le club, et surtout chez les supporters, les joueurs comme le staff ont eu le sentiment depuis octobre que l’objectif est d’aller à Tirana pour la finale de Conference League. En ne finissant pas dans les deux premiers en championnat, le reste n’est plus trop intéressant pour eux. » Ruben Slagter – source RMC (15/04/2022)