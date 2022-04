OM: fin du feuilleton Kamara ?

Le mercato estival s’annonce très chaud du côté de l’Olympique de Marseille. Bien partis pour s’offrir un ticket en Ligue des Champions, les phocéens auront besoin d’une équipe compétitive pour bien figurer dans cette compétition. Une aventure européenne qui devrait se faire sans Boubacar Kamara, qui devrait quitter le club , libre à la fin de la saison.

Malgré la défaite ce dimanche au Parc des Princes contre le PSG (1-2), l’OM reste deuxième du championnat et reste bien placé pour obtenir une place sur le podium et ainsi obtenir une qualification pour la Ligue des Champions. Un objectif majeur pour le club qui apporterait des retombées financières plus que bienvenue pour les finances et qui pourrait permettre de réaliser un mercato ambitieux.

Cette période cruciale devrait néanmoins commencer par une mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria. En effet, Marseille devrait perdre un joueur majeur cet été et qui plus est libre en la personne de Boubacar Kamara. Le feuilleton de sa prolongation ne date pas d’hier, le président marseillais en avait même fait sa priorité mais comme la tendance se confirmait depuis déjà plusieurs mois, il ne semble pas avoir trouvé les arguments pour convaincre le « minot » de poursuivre l’aventure à la commanderie. Si il existait encore un infime espoir, celui-ci semble avoir définitivement disparu puisque selon les informations de l’Équipe, le milieu de terrain de 22 ans est bien sur le départ et il ne manquera pas de prétendants cet été :

« Le minot s’apprête à faire ses valises, et Boubacar Kamara (22 ans) espère laisser son club dans les meilleures conditions sportives. Convoité par plusieurs grandes écuries européennes, en fin de contrat, il a l’embarras du choix. » L’Équipe (19/04/2022) Un premier échec pour Pablo Longoria ?

Le départ quasi-acté de Kamara est un réel coup dur pour la formation de Jorge Sampaoli. Auteur de 28 matchs cette saison et de 162 depuis le début de sa carrière sous les couleurs phocéennes, le joueur formé au club avait pris une nouvelle dimension cette saison et était une pièce indispensable au 11 de l’entraineur argentin. Pablo Longoria va donc devoir se creuser la tête et redoubler d’efforts et d’imagination pour trouver un remplaçant du même calibre, lui qui avait toujours l’espoir de convaincre le joueur de prolonger :

« On a beaucoup discuté ces dernières semaines. Les relations entre tout le monde sont bonnes, il y a un respect mutuel, entre le club, le joueur, l’entourage du joueur. Tout le monde est dans une position de respect. La logique commune : s’il arrive une offre bonne pour le joueur et bonne pour le club, on écoute et on voit. On verra pour la décision en juin. C’est vrai que ce n’est pas plaisant pour le club d’avoir des joueurs en fin de contrat, on l’a rappelé plusieurs fois cette saison, mais le respect de Bouba pour ce club est grand » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (20/01/2022)