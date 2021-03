OM: Finalement une bonne nouvelle pour Khaoui !

Un temps mise en danger, la sélection de Saïf-Eddine Khaoui avec la Tunisie est bel et bien confirmée. Une récompense pour le Marseillais qui gagne de plus en plus de temps de jeu ces derniers temps.

Très peu utilisé depuis son arrivé à l’Olympique de Marseille en 2016, Saîf-Eddine Khaoui grapille de plus en plus de temps de jeu ces temps-ci. Il avait inscrit ses deux premiers buts sous le maillot olympien face à Nice au Vélodrome lors d’une victoire 3-2 des Marseillais. Grâce, notamment, à son gain de temps de jeu, le milieu de terrain de l’OM sera récompensé par une sélection avec la Tunisie, dans le cadre des éliminatoires à la CAN 2021. Pour rappel, la Tunisie est d’ores et déjà qualifiée.

UNE Sélection mise en danger à cause de la covid-19

A LIRE: Internationaux OM: Qui part pendant la trêve internationale ?

La LFP avait annoncé que les joueurs devant disputer des matchs en dehors de l’Union Européenne ne pouvait pas partir à cause de la septaine d’isolement que cela impliquait. Le ministère des Sports autorise finalement les joueurs qui doivent disputer une compétition à s’y rendre, sans réaliser de septaine à leur retour. Bonne nouvelle donc pour Saîf-Eddine Khaoui !