OM : Flamengo vise un autre brésilien (à la place de Gerson ?)

Les discussions entre l’OM et Flamengo sont au point mort concernant Gerson. Longoria ne veut pas baisser ses exigences et le club brésielien aurait activé un plan B avec un profil plus offensif et bien connu par le PSG !

Selon Ekrem Konur, Flamengo vise Lucas Moura. L’international brésilien n’est pas vraiment titulaire avec Tottenham, club avec lequel il dispose encore d’un an et demi de contrat. Mais Flamengo ne serait pas seul sur le dossier car le FC Séville de Jorge Sampaoli surveillerait également la situation de l’ailier. Une chose est certaine, Flamengo ne pourra pas payer le salaire des deux joueurs brésiliens, en cas d’accord il faudra donc choisir entre Gerson et Moura…

🚨 Sevilla FC and Flamengo are monitoring the situation of Tottenham’s Brazilian player Lucas Moura.

🇧🇷 ⬜ #THFC 🟥#SevillaFC 🟥 #CRF pic.twitter.com/ZQBXFIPV6s — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 4, 2022

Hier, l’OM a dévoilé la liste des joueurs qui partiront à Marbella pour effectuer un stage de préparation d’intersaison. Gerson n’en fait pas partie.

Vendredi, le journaliste brésilien Julio Miguel Neto annonçait que le joueur ne ferait pas partie du groupe pour le stage en Espagne et avait annoncé des réunions le jour même pour « définir sa situation ». Ce rendez vous devrait avoir lieu le 10 décembre prochain indique-t-il sur son comte Twitter.

Des questions qu’a soulevé le chroniqueur Jean-Charles de Bono dans l’émission Débat Foot Marseille.

« Gerson, je pense que c’est un joueur qui a d’énormes qualités. Mais il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile à un moment de la ressouder. Il sait très bien que s’il revient, il sera pas dans les petits papiers du coach. Imagine que Tudor aujourd’hui il va dire à tout le monde « je me suis trompé sur Gerson » ça m’étonnerait. Est-ce que le joueur va accepter toute ces conditions ? Quand tu as une grosse embrouille entre un entraîneur et un jouer, c’est très compliqué. Tu peux revenir, parce que je pense pas aussi que Gerson ait un mental d’acier. Pour revenir très fort, pour t’imposer, si même il ne te met pas à ton poste, c’est un peu plus compliqué pour lui. Parce qu’il a un jeu assez atypique, c’est pas du tout dans le registre que Tudor recherche. On pense que ça pourrait faire l’affaire. Mais est-ce que Tudor a la même vision que nous ? Non, il n’a pas la même vision. En plus, d’être parti au Brésil, dans sa tête, il était là-bas, il était plus à Marseille. Là aujourd’hui il va revenir avec un temps de retard ? C’est compliqué. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022