OM : Franck Passi a une autre explication concernant le « mercato raté » !

Lundi, Franck Passi était l’invité de notre émission Débat Foot Marseille. L’ancien coach de l’OM a évoqué les paris ratés du dernier mercato estival marseillais. Il estime que ‘élimination en Ligue des Champions a eu des conséquences importantes sur le recrutement.

Dans DFM sur la chaine Youtube de Football Club de Marseille, Franck Passi a donné son avis sur le mercato estival de l’OM. « Le mercato ? Le pari ce n’est pas seulement Longoria qui l’a perdu, c’est surtout l’élimination au tour préliminaire de la C1 qui te change le mercato avec 50M€ de moins. Comme toutes les équipes françaises, et Monaco s’est fait étriller deux ans d’affilé, cela impacte ton début de saison qui est souvent compliqué. En plus là, tu as un changement d’entraineur, c’est une nouvelle préparation, une nouvelle philosophie de jeu. il faut avaler tout ça et j’espère que l’équipe derrière elle va redémarrer. Tu prends forcément des joueurs de qualité inférieur si tu dois jouer la C1 tu vas mettre peut être plus d’argent, tu aurait peut être eu plus d’attaquants, c’est ça le problème ! »

Christophe Dugarry a clairement pointé du doigt le responsable de la situation actuelle à l’OM. Selon l’ancien attaquant c’est le président Pablo Longoria, il l’a expliqué sur RMC : « Le responsable des difficultés ? Bien sûr que c’est la faute de Pablo Longoria. C’est un président omnipotent. Un président qui fait beaucoup, beaucoup de choses dans le club. (…) On ne voit que lui. Tant mieux, c’est courageux. (…) Maintenant, le recrutement est raté. Il a voulu faire un recrutement avec des joueurs qui connaissent parfaitement ou très bien la Ligue 1. Malheureusement, ces joueurs-là montrent des limites. Des limites qu’on ne peut pas montrer lorsqu’on joue à l’Olympique de Marseille. (…) Aujourd’hui, tu vois des joueurs inhibés, timides. Moi, je vois des joueurs qui bricolent avec le ballon, qui n’ont pas d’idées, qui manquent de caractère. Et ça, c’est Longoria et personne d’autre. »