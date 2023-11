OM : La confidence de Zeroual qui change tout concernant la plainte de Longoria !

Depuis la fameuse réunion entre le board marseillais et les leaders des groupes de supporters, Rachid Zeroual n’avait pas pris la parole. Il fait le point sur les accusations de menaces de mort et sur la plainte portée par Pablo Longoria.

Dans un entretien accordé à RMC, le leader des South Winners, Rachid Zeroual est revenu sur la fameuse réunion et ses conséquences. « Aucune menace de mort lors de la réunion ? Jamais de la vie. Je ne serais pas en face de vous si je l’avais menacé de mort. Avec toutes ces accusations, j’ai plus l’impression qu’on essaye de me décrédibiliser, de me museler et de m’isoler. J’ai simplement essayé de dire la vérité, j’ai ma manière de voir et de sentir les choses. Après, si du fait que je suis fils d’immigrés ça ne plaît pas à une certaine sphère de Marseille ou des réseaux sociaux, je les emmerde ! Je suis français, et marseillais, je vis pour mon club du matin au soir et je me battrai toute ma vie pour l’OM, pour ma ville et pour les abonnés. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on le dit. On déteste l’injustice et qu’on nous la fasse à l’envers. (…) Je lui ai posé la question sur sa plainte. Il m’a confirmé avoir porté plainte, mais pas contre nous, uniquement parce qu’il subit des pressions d’autre part. J’ai surtout insisté pour qu’il rétablisse la vérité et qu’il dise bien qu’il n’y a pas eu de menaces de mort de notre part. Aux dernières nouvelles, il voulait le faire mais avec les incidents contre Lyon ça n’a pas été possible… Ils ont pourtant défendu des associations au sujet du caillassage, cela aurait pu être le moment pour dire la vérité par rapport à cette réunion. »

