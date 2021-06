OM: Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont un rendez-vous à Paris ce mercredi !

Très discret médiatiquement depuis sa venue à Marseille, Frank McCourt n’a toujours pas pris la parole face aux supporters. Le propriétaire sera cependant à l’Assemblée Nationale mercredi pour rencontrer les membres du groupe « OM Parlementaires ». L’Américain sera accompagné de Jacques-Henri Eyraud lors de son voyage à Paris.

Lors de son dernier passage à Marseille, Frank McCourt avait annoncé qu’il reviendrait en France en fin de saison pour reparler aux supporters. Pour l’instant, son voyage dans le sud s’est limité à la rencontre de certains acteurs locaux.

McCourt devant le groupe « OM Parlementaires »

Ce mercredi, le propriétaire de l’Olympique de Marseille a décidé de se rendre à Paris et plus précisément à l’Assemblée Nationale. Les pro-ventes y verront certainement un signe mais officiellement, Frank McCourt part à la rencontre du groupe « OM Parlementaires » fondé par Eric Diard, député Les Républicains. Lors de ce rendez-vous des plus surprenants à Paris, McCourt sera accompagné de Jacques-Henri Eyraud. L’ancien président de l’Olympique de Marseille, désormais membre du conseil de surveillance, semble donc toujours être dans les affaires.