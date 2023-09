OM / Gabon : « Aubameyang joue gros en termes d’image ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le Gabon jouera face à la Mauritanie ce samedi à 18h. Un match capital pour espérer une qualification à la prochaine CAN en janvier prochain. Dans ce contexte, l’attaquant de l’OM Pierre-Emerick Aubameyang est attendu au tournant.

L’attaquant arrivé à l’OM cet été cumule 74 matchs pour 30 buts marqués. Cependant, sa prise de position en faveur d’Ali Bongo, président déchu après 14 ans de pouvoir suite au coup d’État militaire du 30 août dernier.

A lire :Internationaux OM: Matchs décisifs ce samedi pour Aubameyang, Mbemba, Sarr… À quelles heures et sur quelles chaînes TV ?

Un soutien à Ali Bongo qui a brouillé son image…

Wilfried Ndong, chef des Sports du journal L’Union a expliqué la situation au journal L’Équipe : « Si ça ne passe pas contre la Mauritanie, cette opinion tombera sur lui. Pour beaucoup, il a profité des largesses de l’ancien pouvoir. Si ça perd, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être sa fin de carrière au pays, car les gens veulent une star qui qualifie l’équipe… Il est assez âgé pour comprendre les enjeux. Il est le seul des 23 à avoir pris position pour l’ancien régime. Sa story a suscité une levée de boucliers. Les gens l’attendent au tournant samedi, mais s’il apporte de la joie, tout peut passer. Mais il ne faut pas qu’il rate un but à la 90e minute… Ce qui lui est reproché, c’est de s’être rangé du côté de l’oppresseur. Il joue gros en termes d’image et on attend ce match pour faire les comptes. »