OM : Gagner la Ligue des Champions ? Payan tente une pirouette, McCourt replonge…

C’est une phrase qui a fait bondir pas mal de monde, hier après les échanges entre le maire Benoit Payan et Frank McCourt. L’homme d’affaires américain aurait toujours comme objectif de remporter la Ligue des Champions…

Sur RMC ce mardi, Benoit Payan a tenter d’expliquer que c’est lui qui avait lancé cette discussion autour de la Ligue des Champions : « C’est moi qui lui ai parlé de cela. Je lui ai dit, il faut qu’on ait cet objectif. Je lui ai parlé de ça parce que c’est mon envie, on a le droit et le devoir de rêver, on a le droit de vouloir la deuxième étoile. Qu’est-ce qu’on fait en faisant ça ? On place la barre haute ». Sauf que Franck McCourt, invité dans Top of the Foot a récidivé quelques minutes plus tard…

une fois que l’on sera réguliers, on pourra se propulser vers la prochaine phase, celle de gagner la Ligue des champions — McCourt

« Personne n’a été plus déçu que moi. Parce qu’on veut tous la même chose, le « Big Championship » (la Ligue des champions, ndlr) pour l’OM. Mais cela prend du temps, c’est un défi compliqué. J’ai rencontré le maire, on partage le même objectif, comme les supporters, et c’est aussi ce que je désire. L’ambition est toujours là, et on va poursuivre jusqu’à atteindre notre objectif. L’ambition est claire : l’OM doit être compétitif tous les ans. On doit être régulièrement dans le top 3 et qualifié dans les compétitions européennes. Et une fois que l’on sera réguliers, on pourra se propulser vers la prochaine phase, celle de gagner la Ligue des champions. » Frank McCourt – source : RMC (02/03/2021)