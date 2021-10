OM – Galatasaray : Andonian défend Gueye !

L’Olympique de Marseille a concédé le match nul (0-0) ce jeudi face à Galatasaray, dans le cadre de la 2e journée de phase de poule d’Europa League. Critiqué par certains supporters pour son match, Pape Gueye a obtenu la défense de Gaël Andonian, ancien joueur marseillais…

Avec ce résultat défavorable, l’Olympique de Marseille se retrouve à la 3e place de la poule derrière la Lazio et le Galatasaray. Rien n’est encore joué pour la qualification, mais il faudra s’imposer contre Rome…

En difficulté a certains moment de la rencontre, Pape Gueye a eu du mal techniquement. Invité sur notre plateau, Gaël Andonian, a pris la défense du milieu de terrain sénégalais :

Gueye j’aime bien, c’est un super joueur– Andonian

« Moi Gueye j’aime bien, il a un bon pied gauche même s’il a raté quelques transversales. C’est un super joueur, il est peut-être pas aussi fort qu’un Kamara, mais il peut largement remplir son rôle et ce soir c’est pas lui qui a fait défaut à l’OM, il a pas déséquilibré son équipe. Peut-être qu’avec le ballon il a eu un peu de mal, mais il prend des risques dans ses passes. Il a perdu des ballons, mais les pertes de balles n’ont pas conditionné de grosses conséquences derrière. » Gäel Andonian – Source: FCM (30/09/21)

Le coach olympien a donné son sentiment sur la prestation de son équipe ainsi que sur le pénalty non sifflé sur Guendouzi.

« On a effectué une entame un peu confuse, on a manqué de précision dans nos sorties de balle, malgré nos efforts, on n’a pas pu obtenir la victoire. On a été nettement supérieur au Lokomotiv Moscou et encore nettement supérieur à Galatasaray, ce soir (jeudi). L’équipe mériterait d’avoir six points. Le penalty refusé à Guendouzi ? L’arbitre était très proche de l’action, ensuite il s’est servi de la VAR pour prendre une décision. Je ne m’occupe pas de ça, moi je m’occupe des joueurs et du terrain. Ünder a été bien meilleur en deuxième mi-temps, il est fondamental pour nous, malheureusement, il a manqué un peu de précision pour marquer ou faire la passe. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse