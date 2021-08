OM : Galatasaray, Lazio de Rome, Lokomotiv Moscou… Le calendrier complet de l’Europa League !

L’Olympique de Marseille est tombé dans un groupe très difficile pour la phase de poule de l’Europa League. Le club vient de communiquer le calendrier complet !

Grâce à Jorge Sampaoli et les recrutements d’Arek Milik et Pol Lirola qui ont changé la seconde partie de saison dernière, l’Olympique de Marseille a réussi à se qualifier pour l’Europa League ! Une compétition qu’il faudra prendre au sérieux et qui est entré dans le coeur des supporters notamment depuis l’épopée jusqu’en finale en 2018.

Cette année, l’OM est tombé dans un groupe très difficile composé de la Lazio de Rome, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou. Ce samedi à quelques heures du coup d’envoi du match face à l’AS Saint-Etienne, le club a communiqué le calendrier officiel pour ces rencontres d’Europa League.

Le calendrier complet de l’OM

16 septembre à 18h45 : Lokomotiv Moscou – OM

30 septembre à 21h00 : OM – Galatasaray

21 octobre à 18h45 : Lazio – OM

4 novembre à 21h00 : OM – Lazio

25 novembre à 18h45 : Galatasaray – OM

9 décembre à 21h00 : OM – Lokomotiv Moscou

La réaction de Pablo Longoria après le tirage !

« C’est un groupe équilibré, c’est un groupe compétitif avec de très belles ambiances dans les différents stades. Je considère qu’il y a quatre très bons coachs : Maurizio Sarri, Marko Nikolic, Fatih Terim et Jorge Sampaoli. Ça va être des matchs très intéressants, des matchs très ouverts, des matchs compétitifs. C’est un bon groupe avec des équipes habituées à jouer en Europe. C’est toujours l’ambition de l’OM, c’est le respect de notre histoire, de notre ambiance et de nos supporters. De toujours chercher à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions qu’on doit jouer. On va voir de très bons matchs avec des équipes vraiment compétitives, des équipes amusantes avec de très bons joueurs. C’est vraiment une opportunité de pouvoir avoir nos supporters et notre stade Orange Vélodrome avec nous. » Pablo Longoria – Source : Interview RMC (27/08/2021)

LE TIRAGE FINAL