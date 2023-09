OM – Galtier : La principale raison pour laquelle il a refusé de venir

C’est bouclé, Christophe Galtier ne viendra pas à l’Olympique de Marseille cette saison. Selon les informations de L’Equipe, le coach français a préféré repousser les avances marseillaises pour une raison bien précise.

Depuis quelques heures, la rumeur Christophe Galtier s’est peu à peu éteinte pour laisser place à l’arrivée de Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. D’après les informations du journal L’Equipe, le Français ne viendra pas pour une raison bien précise.

Ce n’est pas un non ferme de la part de Galtier

En effet, à l’inverse de ce qu’annonçait La Provence en ce début de semaine, l’Olympique de Marseille aimerait vraiment faire venir son coach avant la rencontre face à l’AS Monaco. C’est justement cette nécessité de venir aussi tôt dans la saison qui n’arrangerait pas Christophe Galtier. Le coach passé par l’ASSE, le LOSC, l’OGC Nice ou encore le PSG avait sérieusement étudié la possibilité de venir à Marseille mais cela ne s’est pas fait. L’Equipe rappelle « qu’il ne s’agit pas d’un « non » ferme ».

Pourquoi Galtier a décliné la proposition de l’OM Contacté par l’OM pour devenir son nouvel entraîneur, Christophe Galtier a étudié la proposition mais l’a finalement déclinée https://t.co/eVP7Ioq4GM pic.twitter.com/9N9UVNP6Mg — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 27, 2023

Di Meco a un avis bien tranché sur l’option Galtier

Di Meco a un avis bien tranché à ce sujet. D’après l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Galtier serait le profil parfait pour reprendre cette équipe malade et en crise depuis plus d’une semaine maintenant.

⚪🔵 Éric Di Meco sur la possibilité Christophe Galtier à l’OM : « Si on prend la carrière de Christophe et qu’on enlève son passage au PSG, c’est le candidat idéal. » #rmclive pic.twitter.com/WOmQPkVSFC — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 25, 2023

« Imaginons. On prend la carrière de Christophe et on enlève le passage au PSG: c’est le candidat idéal, le candidat naturel, a expliqué l’ancien minot marseillais sur les ondes de RMC. Ce n’est pas un hasard si l’OM s’est intéressé à lui plusieurs fois. Il connaît la Ligue 1, il connaît ce club, il connaît les joueurs… Là, il faut aller vite, on sort d’une semaine particulière. Les semaines qui arrivent vont être importantes donc il faut être performants tout de suite »