Nice – OM : Galtier est ravi !

Alors que l’OM a rapidement ouvert le score, l’OGC Nice s’est finalement imposé 4-1 face aux Phocéens. En conférence de presse, Christophe Galtier s’est montré satisfait de la performance livrée par ses joueurs.

L’OM n’est pas parvenu à se défaire de Nice. Malgré une ouverture du score en tout début de rencontre, les Olympiens se sont fait rejoindre au score quelques minutes plus tard avant d’être menés à la pause. En seconde période, Nice a poursuit ses assauts et a de nouveau trouvé la faille pour s’imposer 4-1.

Pour battre l’OM, il faut toujours sortir un très gros match – Christophe Galtier

En conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à féliciter ses joueurs suite à cette performance et cette qualification obtenue pour les demi-finales de Coupe de France.

« Il y avait une grosse ambiance, deux belles équipes sur le terrain, avec des styles différents, et cette qualification au bout, ce qui était l’objectif. Le match a été intense avec ce premier but encaissé où on aurait pu se dire « patatras ! » Mais les joueurs ont eu une belle réaction. Ils ont été intéressants sur le plan défensif et sur cette capacité à jouer en marquant des beaux buts. Il fallait beaucoup de concentration, de caractère après notre match de dimanche contre Clermont. Pour battre l’OM, il faut toujours sortir un très gros match et l’équipe a su le faire. On va affronter Versailles en demi-finales, j’ai connu ça à Sochaux à l’époque où j’étais l’adjoint d’Alain Perrin. On avait affronté Montceau-les-Mines et on avait dû aller jusqu’aux prolongations pour passer. C’est un match qu’on va prendre très au sérieux. » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (09/02/2022)

On a répondu présent malgré ce but assez rapide de l’OM – Andy Delort

Un temps suivi par l’OM l’été dernier, Andy Delort a lui aussi participé au succès des Aiglons en inscrivant le quatrième but de la rencontre. À la fin du match, il a lui aussi tenu à réagir sur cette performance.

« Il y avait une ambiance particulière, c’était un match important pour nos supporters et pour le club. On est vraiment content, on a répondu présent malgré ce but assez rapide de Marseille. On a su être dangereux et décisifs. L’ambiance dans le stade était extraordinaire, on espère que ce sera comme ça jusqu’à la fin de la saison. C’est ça, le football ! » Andy Delort – Source : Conférence de presse (09/02/2022)