OM – Galtier : Villas-Boas se trompe !

Au cours d’une interview accordée au journal l’Equipe l’entraîneur de Lille Christophe Galtier a répondu à André Villas-Boas qui s’était agacé de certains commentaires après la défaite à Porto. Le coach portugais avait également visé le technicien du LOSC qui parle selon lui trop souvent de l’OM.

Christophe Galtier a accordé un entretien à l’Equipe. Il évoque notamment le coach de l’OM André Villas Boas. L’entraîneur portugais de l’OM avait visé sans le nommer son homologue lillois qui s’exprime trop souvent sur le club marseillais à son goût… « Les entraîneurs qui veulent entraîner Marseille doivent attendre un peu plus. Ça arrivera à la fin, mais ils doivent se concentrer sur leurs propres clubs. Ce sont des entraîneurs qui coachent des clubs qui se disputent avec nous. Ils parlent de l’OM tout le temps. Évidemment on peut avoir des rêves, j’en ai aussi, mais c’est toujours la même chose à la fin… », avait ainsi lâché AVB en conférence de presse après la défaite de son équipe à Porto.

Je suis quelqu’un de bienveillant dans la profession — Galtier

Christophe Galtier lui a ainsi répondu :

« Il se trompe, il ne me connaît pas (…). La chose la plus importante que doit savoir monsieur Villas-Boas, c’est que je connais trop la difficulté de ce métier pour me permettre de rire de la contre-performance d’une équipe française. Je suis quelqu’un de bienveillant dans la profession, que l’entraîneur soit français ou étranger. » Christophe Galtier – Source l’Equipe