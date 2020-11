Mercato OM : « S’il signe à Marseille, c’est qu’il n’a aucune autre solution… »

Olivier Giroud va-t-il quitter Chelsea cet hiver pour trouver un club où il pourra jouer ? Du côté de Chelsea, l’international français n’a pas la confiance de Franck Lampard. Son temps de jeu est ainsi famélique. Il y a quelques jours, la chaîne TéléFoot relançait l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’ancien joueur d’Arsenal et de Montpellier.



Olivier Giroud doit se contenter d’un statut de remplaçant du côté de Chelsea. Cette saison n’a ainsi disputé que trois matchs pour un total de seulement 33 minutes passées sur le terrain. Il n’en fallait pas plus pour relancer l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le buteur des Blues. André Villas Boas aurait aimé recruter un avant-centre cet été. Selon la chaîne Téléfoot, il pourrait rouvrir le dossier Giroud lors du mercato hivernal. Sur la chaîne L’Equipe le journaliste Olivier Tarrago a torpillé cette information.

Giroud à l’OM ? Mais il a un cerveau…

« Giroud à l’OM ? Mais il a un cerveau. Il y a deux exemples de joueurs français revenus en Ligue 1 à Marseille. Bixente Lizarazu, il est revenu, il a vu, il est reparti. Il était devenu remplaçant à l’OM, et c’était plus facile pour lui d’être titulaire au Bayern Munich dans une équipe qui dominait ,et où son âge lui permettait encore présent. Idem pour Patrice Evra. Il était à la Juventus, ça ne posait pas un problème à Didier Deschamps qu’il joue de temps en temps, et ça passait, car tout le monde ne voyait pas les matchs. Si Olivier Giroud vient à l’OM, qu’il n’est pas bon dans une équipe qui n’est pas bonne et qu’il prend la marée, alors là, la pression médiatique devient énorme pour le sélectionneur. Olivier Giroud qui va briller dans une équipe moyenne ou faible ? Il a besoin d’une bonne équipe. Lui il veut jouer dans un gros club, il a le niveau. Il n’a aucune envie de revenir en France. S’il va à Marseille, c’est qu’il n’a aucune autre solution. Vaut mieux jouer 1 match sur 3 à Chelsea que 3 sur 3 à l’OM » Olivier Tarrago – Source L’Equipe

A lire aussi :Mercato OM : Un international belge contacté

Giroud pas dans l’optique d’un retour en Ligue 1

Le 10 septembre 2020 Olivier Giroud évoquait l’intérêt de l’Olympique de Marseille dans les colonnes de So Foot. Il n’était visiblement pas dans l’optique d’un retour en Ligue 1 : « Bien sûr qu’il y a eu des sollicitations. Il y a eu Marseille, Lyon, et donc un peu Bordeaux. Mais je n’ai pas vraiment envie de revenir en Ligue 1. Je sens que j’ai encore de belles années devant moi en Premier League. C’est le championnat le plus excitant pour mon profil », a ainsi déclaré l’international Français.L’international français sera en fin de contrat en juin prochain. L’indemnité de transfert ne devrait donc pas être conséquente. Ses exigences salariales pourraient par contre poser un énorme problème…

A lire sur nos derniers articles sur Olivier Giroud

Mercato : Giroud explique pourquoi il a refusé l’OM et LyonBenzema en remet une couche sur Giroud !OM, Mercato, Villas-Boas, jeu, Nagatomo, Cuisance; Diallo, Origi, Giroud quel attaquant recruter ? #SAVlive