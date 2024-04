OM : Garcia annonce du mieux !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement à Lille pour y affronter le LOSC demain soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, Ulisses Garcia s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Le latéral suisse a été interrogé sur son niveau et la suite de sa carrière à l’OM.

Ulisses Garcia veut rester optimiste et estime qu’il va proposer un meilleur visage. « Pour le moment, je m’intègre bien, je commence à connaître mes coéquipiers. Le changement d’entraîneur a été bon pour tout le monde. Personnellement, je me sens de mieux en mieux. J’espère faire de plus belles prestations maintenant. (…) Mon premier match vs Rennes en Coupe de France? Ce n’était pas un match facile, surtout perdre aux tirs au but mais je m’attendais à ce que ce soit du haut niveau. Forcément ça me donne envie de m’améliorer et montrer mes qualités. »

Envie de m’améliorer et montrer mes qualités

