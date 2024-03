OM : Gasset compte sur Sparagna et cherche une pépite dans les équipes de jeunes !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Jean Louis Gasset était ce vendredi en conférence de presse au centre RLD avant le Classico OM – PSG. Le coach a évoqué sa recherche de solutions pour pallier aux absences. Il a notamment évoqué le cas de Stéphane Sparagna revenu au club renforcer la reserve.

Au delà de Stéphane Sparagna, qui sera vraisemblaement sur le banc voire plus lors de OM vs PSG, Jean Louis Gasset a aussi observé les équipes de jeunes pour y trouver une pépite. « C’est un petit avec une mentalité merveilleuse. On est allé voir la CFA et les moins de 19 ans pendant la trêve pour voir s’il y avait une pépite. On essaie d’avoir une idée de génie. Aujourd’hui, Stéphane s’entraîne avec nous. »

On est allé voir la CFA et les moins de 19 ans pendant la trêve pour voir s’il y avait une pépite

#Gasset sur #Sparagna: « C’est un petit avec une mentalité merveilleuse. On est allé voir la CFA et les moins de 19 ans pendant la trêve pour voir s’il y avait une pépite . On essaie d’avoir une idée de génie. Aujourd’hui, Stéphane s’entraîne avec nous. » #OMPSG #TeamOM #OM… pic.twitter.com/E7IKtfAJJs — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 29, 2024



Jean Louis Gasset a confirmé 4 forfaits certains face au PSG mais aussi des incertitudes (Balerdi, Gigot, Gueye et Garcia). « Meïté, Sarr, Clauss et Onana sont absents pour le match face au PSG. Pour le reste, on vit au jour le jour. On verra entre demain après-midi et dimanche matin qui peut débuter. Depuis que nous sommes arrivés, nous sommes dans l’adaptation. Il faut s’adapter à l’effectif. On gagne et on perd des joueurs à chaque match. » On peut aussi rajouter les blessés de plus longue date, Rongier, Murillo et Nadir. Une chose est sûre, le staff ne prendra aucun risque en faisant jouer un élément blessé. « On ne blessera pas un joueur volontairement. On fait étape par étape depuis 8 jours. Demain il y en a qui vont franchir la dernière étape. S’il y a le moindre doute, le joueur ne jouera pas. »

A lire : Mercato OM : Vitinha insiste !

7 forfaits, 4 incertitudes ?

#Gasset: « Meïté, Sarr, Clauss et Onana sont absents pour le match face au PSG. Pour le reste, on vit au jour le jour. On verra entre demain après-midi et dimanche matin qui peut débuter. » #OMPSG #TeamOM #OM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 29, 2024

#Gasset: « On ne blessera pas un joueur volontairement. On fait étape par étape depuis 8 jours. Demain il y en a qui vont franchir la dernière étape. S’il y a le moindre doute, le joueur ne jouera pas. »#OMPSG #TeamOM #OM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 29, 2024

#Gasset: « Depuis que nous sommes arrivés, nous sommes dans l’adaptation. Il faut s’adapter à l’effectif. On gagne et on perd des joueurs à chaque match. » #OMPSG #TeamOM #OM #liveFCM pic.twitter.com/s76dnQ2PUX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 29, 2024

Plus tôt, Pau Lopez ne veut pas se trouver d’excuse et attend un gros match de son équipe face au PSG. « Tous les joueurs à l’OM ont la capacité de jouer tous les matchs. Dimanche ce sera 11 contre 11. Il n’y a pas d’excuse. Je suis sûr que l’équipe alignée va tout donner. Tout le monde veut jouer ce match. Les blessures ne sont pas un prétexte. On est encore en course en Europa League et en championnat. Cela dépendra de nous. Il reste huit matchs de Ligue 1. Il faut arriver à notre objectif. Beaucoup nous voient perdre ? Je m’en fou de ce que les gens pensent avant le match. On a montré cette saison que l’on peut gagner mais aussi perdre contre tout le monde. J’espère qu’on verra le meilleur visage de l’OM comme face à Villarreal. »

Je m’en fou de ce que les gens pensent avant le match

#Lopez: « Je m’en fou de ce que les gens pensent avant le match. On a montré cette saison que l’on peut gagner mais aussi perdre contre tout le monde. J’espère qu’on verra le meilleur visage de l’OM comme face à Villarreal. » #OMPSG #TeamOM #OM #liveFCM pic.twitter.com/v6cWeNbmyh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 29, 2024