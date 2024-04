OM ; Gasset donne des nouvelles de Mbemba (et des autres blessés) !

L’Olympique de Marseille au stade Vélodrome s’est incliné ce dimanche soir face au PSG (0-2). Au delà de cette nouvelle défaite, l’OM doit encore faire avec un nouveau blessé Chancel Mbemba.

Interrogé sur l’état de son groupe après la rencontre, Jean Louis Gasset s’attend à devoir faire sans la plupart de ses centraux lors de prochains matches. « Avant le match, je n’ai pas voulu me retrancher derrière les blessures, mais la trêve internationale a été terrible, Jonathan Clauss qui se blesse avec les Bleus au bout de dix minutes, Ismaïla Sarr touché avec le Sénégal. On avait quatre joueurs en reprise, on a passé cette semaine à les remplir. Ce matin (dimanche), on a encore fait des essais pour savoir qui pouvait débuter. Gigot a été infiltré à l’épaule pour tenir le match, Balerdi pareil. Tous les centraux sont touchés. Pour Mbemba, si les examens sont litigieux, ça va être encore un casse-tête chinois pour les prochaines échéances. (…) On va trouver des solutions tactiques et attendre le diagnostic pour Chancel Mbemba. »

Vers un casse tête chinois en défense centrale ?

Dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur la défaite l’OM contre le PSG à l’occasion du match de clôture de la 28e journée de Ligue 1 (0-2). Pour l’éditorialiste de RMC, Marseille a pris une grosse claque face à son rival.

Pour Riolo l’OM n’est pas loin de prendre une valise

« L’OM a pris une grosse claque et ça va être dur maintenant d’aller chercher l’Europe. Ce n’est pas normal que le PSG ait autant d’avance sur l’OM au classement. Lens qui a moins de moyens a fini tout près de Paris l’année dernière. Brest a mieux résisté sur les trois matchs contre Paris que l’OM. La qualité d’ensemble de l’OM est anormale, ils sont trop faibles, techniquement c’est une catastrophe, le milieu de terrain ça ne va pas. Les attaquant il n’y a que Aubameyang qui tient la route. Ce n’est pas un bon effectif. Tu dois faire mieux, Kondogbia doit faire mieux, ce n’est pas normal qu’il soit cramé. (…) A 11 contre 11 l’OM n’est pas loin de prendre une valise, » a ainsi déclaré Daniel Riolo dans l’émission l’After Foot.

« Il y a deux faits majeur en deuxième période. Le premier c’est la sortie de Mbemba à la 50e minute. Le temps que Samuel Gigot se remette en jambes alors qu’il n’a pas joué depuis Montpellier (25 février), on se prend le premier but dans la foulée. » Le coach olympien poursuit avec le second fait de jeu important a ses yeux.

« Le deuxième fait majeur c’est le but refusé parce que la frappe de Veretout il la met de l’autre côté (de Luis Henrique, sanctionné d’un hors jeu de position, NDLR) donc je me languis de revoir les images. Si on égalise à 1-1, on peut les mettre dans leurs 30 derniers mètres pendant 15-20 minutes et là on peut gagner. C’est pour ça que c’est frustrant »