OM – PSG : Riolo pointe du doigt la nouvelle génération de supporters parisiens !

L’Olympique de Marseille va affronter le PSG ce dimanche soir à l’occasion du match de clôture de 26e journée de Ligue 1. Les olympiens vont devoir disputer ce classique avec de nombreux absents. L’ancien joueur, dirigrant et entraineur de l’OM José Anigo a donné son sentiment sur ce match bien particulier.

Dans l’After Foot ce jeudi sur RMC, Daniel Riolo espère voir un PSG au complet pour affronter l’OM au stade Vélodrome. « Important? Si c’est en termes de points pour le championnat, je pense que ce ne sera pas catastrophique si le PSG fait une contre-performance face à Marseille. Parce que, à moins d’un cataclysme, ils seront encore champions. Maintenant si, c’est important. Le foot n’est pas que comptabilité, ce n’est pas simplement une victoire ou une défaite mais aussi des histoires. Je pense, qu’a partir du moment où ça compte énormément pour l’OM en termes de points et en termes d’histoire, le PSG qui est le rival de l’OM ne peut pas se contenter de dire ‘pour nous c’est moins important’. C’est un petit peu comme si cela avait moins d’importance pour Paris de gagner ce match que pour l’OM. La nouvelle génération de supporteurs parisiens, moi je ne la comprends pas, elle a un peu vrillé. Ils accordent moins d’importance à ça. Ils sont un petit peu en train de dire qu’il y a le match de Ligue des champions et celui de Coupe de France et qu’il faut faire tourner là. »

🗣️💬 @DanielRiolo : « Il ne faut pas cracher sur l’histoire. Le PSG doit aligner une équipe type et tout faire pour aller remporter ce Classique » pic.twitter.com/82skrcB7oS — After Foot RMC (@AfterRMC) March 28, 2024





Sur RMC, José Anigo a estimé que l’OM gardait ses chances face au PSG devant son public. « C’est toujours pareil. Depuis quelques années, Paris est tellement puissant et au-dessus des autres équipes. Tu sais dès le début de championnat qu’il y a le PSG et le reste. L’OM arrive à rivaliser et faire de bonnes choses depuis deux-trois ans en titillant le PSG. C’est plus compliqué cette année, il y a eu quelques couacs, mais sur un match à Marseille les forces vont se niveler. Le stade va pousser, ça va sublimer les joueurs, c’est du 50-50 à Marseille. C’est très particulier ce genre de matchs. Je regrette d’ailleurs que les supporters ne puissent plus se déplacer dans un sens comme dans l’autre. Il y a des absents à Marseille, mais nous on avait joué une fois à Paris avec cette fameuse équipe de jeunes. C’est un état d’esprit. C’est le match de l’année. Tu peux jouer avec des jeunes qui vont se sublimer, des remplaçants qui vont se donner à 1 000%. Tu sais que tu représentes Marseille contre Paris. Quand tu portes ce maillot, il y a quelque chose de fort, une identité. J’espère voir un état d’esprit conquérant ! »

