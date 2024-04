OM : Gasset donne des nouvelles des blessés !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement à Lille pour y affronter le LOSC demain soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, Jean Louis Gasset s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Le coach a fait le point sur l’état de son groupe amoindri par les blessures.

Jean Louis Gasset doit encore faire avec de nombreux absents dont Mbemba. « Murillo reprend avec le groupe de façon partielle. Il est joker, inattaquable pour les autres joueurs. Les nouvelles sont bonnes. Mbemba, c’est bon aussi dans le sens où il n’y a rien de grave. Un pincement qu’il avait déjà eu à Porto. Les docteurs ont fait ce qu’il fallait. Je pense que dans le week-end, il reprendra le footing. » Rongier, Nadir, Meité, Clauss mais aussi Sarr sont blessés. « Le temps de travail et les séances donnent de l’optimisme. On a eu ce temps pour conforter des joueurs qu’on avait précipiter à jouer. La veille, on avait fait un essai pour Balerdi, Gigot ou Gueye. Ils avaient le feu vert mais ils n’étaient pas à 100%. Là on a eu une semaine, ils ont bien travaillé, en trouvent aussi des nouveaux postes à des joueurs ».

Mbemba de retour semaine prochaine

