OM : Gasset est cash concernant Correa !

Avant le déplacement à Lille pour y affronter le LOSC demain soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, Jean Louis Gasset s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Le coach a fait le point sur le dossier Correa !

Jean Louis Gasset a évoqué le temps de jeu famélique de Correa et son poste selon lui. « Correa est dans le groupe. Il travaille bien. Son secteur de jeu est fourni avec Ndiaye, Aubameyang, Moumbagna… Il est rentré 1/4 d’heure face à Clermont. Il a demandé à me parler cette semaine, je lui ai dit qu’il devait pas lâcher, que j’aurai besoin de lui. Avec autant d’attaquants axiaux, c’est plus compliqué de donner du temps de jeu à tout le monde. Je n’ai pas construit l’effectif. Pour moi, il ne peut pas jouer sur un côté, non. S’il joue, il jouera en pointe soit autour de la pointe. C’est un joueur d’axe. »

