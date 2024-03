OM – Gasset : « Rien n’est perdu ! »

L’Olympique de Marseille s’incline face à Rennes (2-0) lors de la 26e journée de Ligue 1 ce dimanche après midi. La réaction l’entraineur de l’OM Jean Louis Gasset au micro de Canal + au terme de la rencontre.

« On a joué 7 matchs en un mois en jouant tous les quatre jours avec un effectif ou il manquait deux trois joueurs majeurs. On va récupérer car cela a été intense, très intense, c’est un mois qui comptera mais on a beaucoup d’espoir. Il y a ces matchs de coupe d’Europe avec le retour à jouer chez nous et finalement que 4 points d’écart en championnat (avec les places européennes, ndlr) donc rien n’est perdu », a déclaré le coach de l’ OM au micro de Canal+ Sport juste après la rencontre.