OM : Gattuso a une idée bien précise pour gagner des matchs !

Dans un extrait d’Objectif Match sur les réseaux sociaux de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso s’est exprimé sur la façon qu’il a de travailler avec son groupe.

L’Olympique de Marseille a recruté Gennaro Gattuso pour remplacer Marcelino, parti en début de saison. Le coach italien s’est exprimé au micro du club dans un extrait d’Objectif Matchs où il explique qu’il souhaite avant tout faire travailler son effectif comme un groupe, collectivement.

Pour moi, le plus important c’est que cela fonctionne collectivement — Gattuso

« Je savais quel type de joueurs j’allais entraîner, je savais quel type d’équipe je trouverais. Chaque jour qui passe, j’en sais plus sur le plan humain, sur le plan technique et tactique. Ce que je ne pouvais pas faire en tant que footballeur, j’aime énormément le faire en tant qu’entraîneur. Pour moi, le plus important c’est que cela fonctionne collectivement. Le joueur individuel peut vous faire gagner quelques matchs, mais l’équipe, le collectif, peut vous faire gagner plus d’un match », explique Gennaro Gattuso au micro de l’OM.

Gattuso a une philosophie qui plaît aux joueurs

En marge du tirage pour les 16e de finale d’Europa League, Jean-Pierre Papin a été questionné par beIN Sports sur le Shakhtar et en a profité pour glisser un mot sur Gennaro Gattuso qui a, selon lui, rétabli la situation à l’OM.

« Il y avait d’autres affiches plus difficiles. Mais le Shakhtar est habitué à jouer les Coupes d’Europe. On s’attend quand même à deux matchs difficiles. Il y aura encore du temps avant le match aller. On est sorti d’un groupe difficile, on a autant de chances de passer qu’eux, affirme Papin à BeIN Sports. Il ne faut pas désespérer. On a un bon groupe, un bon coach, on est revenu à 4 points de notre objectif, il y a plein de choses positives . On aura la chance de recevoir au retour. Quand on sait que nos supporters peuvent nous galvaniser, ça peut être génial. Gattuso a une philosophie qui plaît aux joueurs, il a rétabli la situation. On se devra d’être bon car on est l’OM et ne serait-ce que pour l’indice l’UEFA »