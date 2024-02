OM : Gattuso confirme 4 absents et plusieurs incertitudes face à Lyon !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement à Lyon ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce vendredi. Le coach italien a fait le point sur son groupe avant le déplacement à Lyon.

Interrogé sur l’état de son groupe avant le déplacement de l’OM à Lyon, Gennaro Gattuso, qui est toujours de privé de Rongier et Nadir, a confirmé les forfaits de Gueye et Kondogbia. Gigot est de retour suite à sa suspension, Clauss a retrouvé le groupe ce vendredi. « Pape Gueye est blessé, Kondogbia ne s’est pas entrainé de la semaine, Murillo a fait du travail individuel, il y a de petits bobos pour Veretout et Aubameyang. Clauss a fait son retour aujourd’hui avec le groupe. Le retour des internationaux de la CAN ? Je pense pouvoir compter sur tous les joueurs. Ils pensaient pouvoir jouer la victoire à la CAN, ils avaient le visage fermé aujourd’hui. Le Maroc et le Sénégal pensait jouer au moins le demi-finales. »

Veretout et Aubameyang aux soins, Clauss de retour

#Gattuso sur les absents: « Gueye est arrêté , il s’est blessé avec la sélection. Murillo a fait un travail personnalisé. Il y a des petits pépins pour Aubameyang et Veretout. Clauss s’est entraîné pour la première fois avec le groupe. » #liveFCM #TeamOM #OM pic.twitter.com/s4yNFT8lHS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2024