OM : Gattuso fixe un objectif clair !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Le nouveau coach de l’OM, Gennaro Gattuso était au centre RLD ce jeudi afin d’être présenté à la presse. Ce dernier a évoqué l’objectif de sa saison à Marseille.

Gennaro Gattuso veut terminer dans les 4 premiers, un objectif sportif mais aussi lié à son contrat. En effet, si le coach italien atteint son objectif son contrat d’un an sera prolongé d’une saison supplémentaire avec l’OM. « Le mort d’ordre, c’est l’Europe. Ma prolongation de contrat est liée à l’Europe, j’ai donc envie qu’on termine parmi les quatre premières places sinon je risque rentre chez moi. L’important c’est d’abord de générer de l’enthousiasme, de l’envie, de bien faire les choses. Bien sûr, l’équipe est en difficulté mais elle a des valeurs. Il faut se concentrer match après match pour atteindre nos objectifs. Même s’il y a des adversaires de très haut niveau, il faut qu’on se concentre là-dessus. Il faut faire en sorte que les gens viennent au stade Vélodrome et qu’ils soient heureux et fiers de leur équipe. »

A lire : Au cœur de rumeurs autour de la Vente OM, Zidane annoncé dans un autre club ?

Objectif : les quatre premières places sinon je risque rentre chez moi

Gattuso a expliqué qu’il allait évoluer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1… « Je n’aime pas parler de mes prédécesseurs, Marcelino a fait du bon travail mais je ne suis pas fan des 2 lignes de 4. Pas un fan du 442. Je préfère le 433 ou le 4231. J’aime prendre du risque en attaque, accepter les duels en 1vs1. Marcelino a fait du bon travail mais j’ai une vision différente du football. »