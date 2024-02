L’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point face au FC Metz ce vendredi soir. Le contexte n’a pas plu aux joueurs marseillais et au coach qui pointe du doigt les erreurs d’arbitrage.

En conférence de presse ce vendredi soir, Gennaro Gattuso a montré sa déception sur le score du match face au FC Metz. Le coach italien n’apprécie pas forcément de parler d’arbitrage mais a été questionné sur une faute sur Moumbagna qui aurait pu donner un penalty et donc potentiellement la victoire aux Marseillais.

« On peut parler de mini crise car ça fait cinq matches sans victoire. Mais on doit penser en tant que groupe, jouer en tant qu’équipe, ne pas penser aux individualités. Il reste beaucoup de matches, il faut y croire. Les mots ne servent à rien, il faut des actes, mais j’y crois, je suis le capitaine de cette équipe et je veux la mener à bon port. (…) Je n’aime pas parler des arbitres, mais je ne comprends pas pourquoi le penalty sur Faris (Moumbagna) ou le but de Ndiaye ne sont pas revus à la VAR », a regretté le coach devant les journalistes.

Faris Moumbagna déçu par le 1-1😪: « Aujourd’hui, on a tout donné sur le terrain. On a poussé et malheureusement, ce n’est pas le résultat que l’on attendait à la fin du match. » #TeamOM #OMFCM pic.twitter.com/IWajymOKBa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 9, 2024

Si vous regardez la vidéo, vous voyez qu’il y a un contact — Moumbagna

« On a senti sur le terrain qu’on a tout donné. On s’est dit qu’il fallait continuer dans la même lancée. Il faudra faire la même chose et après, le résultat va suivre derrière. Pas d’inquiétude. Ça fait du bien de marquer et d’aider l’équipe. Après, si on ne prend pas les trois points, ça ne sert à rien. Oui, il y a un contact. Si vous regardez la vidéo, vous voyez qu’il y a un contact clairement, explique Moumbagna. Après moi, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Et voilà, il faut juste regarder la vidéo. »