OM: « Gattuso ne doit pas être autant épargné par les critiques ! »

Sur les ondes de RMC Sport, Florent Gautreau a abordé la situation difficile de l’Olympique de Marseille. D’après le journaliste, Gennaro Gattuso est le principal fautif, mais le technicien italien semble trop épargné par les critiques selon lui.

Dans l’After Foot, Florent Gautreau est revenu sur la crise actuelle à l’OM. Le journaliste trouve surprenant que Gennaro Gattuso soit autant épargné par les critiques dans les médias ou par les supporters. D’après lui, le jeu est avant tout à mettre en avant et son management également. Il est vrai que ces dernières semaines, les points soulevés par les observateurs concernent surtout Pablo Longoria, le président et Frank McCourt, propriétaire du club.

« Le début d’année difficile de l’OM était prévisible, surtout avec les absences liées à la CAN. On a critiqué Longoria pour son manque de prévoyance, et les joueurs ont également été pointés du doigt, a affirmé Gautreau sur RMC cette semaine. Après la réunion, Zeroual a mis la pression sur les joueurs, tout comme la direction. Cependant, je suis étonné de voir que Gattuso est le grand oublié de ces critiques. Il ne doit pas être autant épargné à l’OM ! Bien sûr, c’est la politique sportive qui doit être remise en question, mais je suis surpris de la clémence envers Gattuso. Ses choix, notamment l’abandon du 3-5-2 pour une défense à quatre avec des joueurs inadaptés, montrent ses limites. C’est un entraîneur capable de motiver ses joueurs, mais je suis étonné qu’il soit épargné dans la plupart des analyses », a-t-il ajouté.