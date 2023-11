OM : Gattuso participe à faire exploser ce jeune !

Arrivé à l’Olympique de Marseille il y a quelques saison? Bilal Nadir commence doucement à se faire voir dans l’effectif pro. D’après La Provence, il se développe bien et pourrait avoir du temps de jeu dans les prochaines semaines.

Bilal Nadir est arrivé de l’OGC Nice avec Ben Seghir. Ce dernier a totalement disparu des radars alors que le premier pointe le bout de son nez dans l’effectif pro. Gattuso, dès son arrivée, l’a inséré dans le groupe et lui donne même quelques minutes de temps de jeu. Son ancien formateur à Nice, Patrick Cordoba, décrypte la situation du Marocain à La Provence.

Nadir pourrait grapiller des places dans la hiérarchie

« Je suis même surpris qu’il apparaisse aussi tard dans l’effectif. Il a un super pied gauche et une réelle intelligence de jeu. C’est un vrai joueur de football, un gagneur. Il était parfois un peu bougon comme beaucoup d’ados. Il n’acceptait pas la défaite ni d’être remplacé. Il était très exigeant envers lui et les autres, le détail était important pour lui, et il était bien entouré par sa famille », explique-t-il au quotidien local.

Cette mise en avant pourrait lui profiter et le faire progresser pour espérer un peu plus de temps de jeu… Surtout que l’OM a besoin de renforts, notamment sur ces positions offensives où il y a un réel manque. La Provence précise qu’un des coéquipiers de Nadir voit une vraie progression de sa part, il pourrait donc grapiller quelques places dans la hiérarchie. Performant avec les U23 du Maroc, il doit se battre pour espérer rejoindre les A d’Amine Harit et Azzedine Ounahi.

