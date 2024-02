OM: Gattuso pointe du doigt le gros défaut de son équipe

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce jeudi l’OM va affronter le Chakhtior Donetsk en barrage de la Ligue Europa à Hambourg. Mercredi, l’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso a évoqué la crise de résultat en insistant une nouvelle fois sur le manque de concentration de ses joueurs.

Gennaro Gattuso a évoqué le manque de résultats actuels, il souligne une nouvelle fois le manque de concentration de ses joueurs surtout sur les coup de pieds arrêtés. « C’est difficile parce que jouer le jeudi et le dimanche… Tu perds beaucoup d’énergie. Mais on a fait ça toute la saison, et on a le devoir de préparer match après match. Nous avons une crise de résultats mais je le répète ce n’est pas une crise de vestiaire ou de ne pas croire en ce que nous faisons. Nous faisons tout pour gagner. Depuis le match contre Clermont, on a encaissé huit buts dont cinq sur coups de pied arrêtés. C’est inutile d’être là à parler de schémas, il faut simplement être plus concentrés, et défendre quand on doit défendre. »

On a encaissé huit buts dont cinq sur coups de pied arrêtés

En conférence de presse d’avant match Gennaro Gattuso a été interrogé sur son système de jeu, il a clairement fait savoir qu’une défense à trois n’était pas son choix, et qu’il ne ferait pas évoluer son équipe comme ça. Voici les propos relayé par le média l’Equipe. « On va voir, jouer à trois, jouer à quatre, on verra demain… Quand je suis passé à trois, j’avais vu que l’équipe avait besoin de davantage au niveau défensif, je n’aimais pas comment elle occupait le terrain, on était trop vite transpercés. Mais je ne suis pas un entraîneur qui aime la ligne de cinq et trois milieux, et qui joue en contre. Je l’ai dit au club, ce n’est pas moi, je dois faire ce que je ressens et bien sûr mettre l’équipe dans les meilleures dispositions. Quand j’ai vu qu’elle souffrait, avant le match aller contre Lyon, je suis passé à cinq derrière, mais ce n’est pas mon football. Si vous voulez ça, il faudra changer d’entraîneur. »A LIRE : OM : C’est confirmé pour Kondogbia et Veretout !A LIRE AUSSI : OM : Longoria, un avenir en pointillé ?

Je ne suis pas un entraîneur qui aime la ligne de cinq et trois milieux