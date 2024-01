OM: Gattuso récupère une recrue estivale !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Blessé à la cheville suite à un tacle grossier de Steven Berghuis face à l’Ajax en décembre dernier, Joaquin Correa va faire son retour. L’attaquant argentin va aussi profiter du changement de système pour retrouver un poste plus axial…

Gennaro Gattuso avait donné des nouvelles de Correa le 5 janvier dernier, il espérait le récupérer cette semaine et c’est chose faite : «Correa ? Il sort de la zone grise, il sera disponible dans le groupe vers le 12-15 janvier. Il a repris la course mais il faut encore une dizaine de jours». Le joueur est de retour à l’entrainement et devrait faire partie du groupe qui ira affronter Rennes dimanche en 16e de finale de Coupe de France. Le joueur prêté par l’Inter pourrait jouer en soutien de l’attaquant, un poste qui le mettra plus en valeur ?

Correa, un retour à un autre poste

Joaquin Correa 🇦🇷 est de retour à l’entrainement ! #TeamOM pic.twitter.com/gA6WDuSuFM — Infos OM (@InfosOM_) January 17, 2024



Titulaire lors de la victoire de l’OM ce jeudi face à l’Ajax Amsterdam (4-3) lors de la 5e journée de Ligue Europa, Joaquin Correa est sorti sur blessure après un tacle dangereux de Steven Berghuis, qui a écopé d’un carton rouge après visionnage du VAR. Toutefois, le Néerlandais a déclaré après la rencontre qu’il n’y avait pas faute. L’international argentin lui a répondu sèchement.

L’énorme faute de Berghuis sur Joaquin Correa sur ce tacle deux pieds décollés 😮 Carton rouge logique pour le milieu de l’Ajax 🟥#OMAJA | #EuropaLeague pic.twitter.com/OP7xzf9Qg2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 30, 2023

« Vous avez eu le culot de dire que ce n’était rien, au lieu de vous excuser ou de vous préoccuper de mon état ! »

Joaquin Correa 🇦🇷 à Berghuis : « Je ne vous connais pas mais vous avez eu le culot de parler après le match et de dire que ce n’était rien, au lieu de vous excuser ou de vous préoccuper de mon état ! Entre collègues, le respect et les codes de conduite passent avant tout !A… pic.twitter.com/3TfEaYUcnF — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) December 1, 2023

« Je ne vous connais pas mais vous avez eu le culot de parler après le match et de dire que ce n’était rien, au lieu de vous excuser ou de vous préoccuper de mon état ! Entre collègues, le respect et les codes de conduite passent avant tout ! A bientôt », a lâché Correa.

À noter que l’Argentin va passer des examens médicaux pour connaître la gravité de sa blessure. Le joueur de l’OM a tenu à remercier tout le monde pour les messages de soutien reçus.