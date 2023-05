OM : Gautreau vole au secours de Vitinha !

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Florent Gautreau a pris la défense de l’attaquant olympien Vitinha en manque totale de réussite hier soir face à Auxerre. L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir face à Auxerre (2-1). Les marseillais auraient pu l’emporter sur un score bien plus large mais ont manqué terriblement d’efficacité devant le but, à l’image du jeune attaquant de l’OM Vitinha qui a raté de nombreuses occasions franches. A lire aussi : OM : Le titre? Tudor et Sanchez y croient ! Dans l’émission l’After Foot le journaliste Florent Gautreau a pris la défense de l’international espoir portugais :

« Vitinha j’ai envie de prendre sa défense. Tout le monde dit qu’il n’est pas bon, ok mais moi je ne peux pas juger un joueur comme ça parce que je vois un joueur en manque de confiance et qu’à partir du moment où il a raté cette première occasion… » explique-t-il avant de poursuivre : « Ce môme là qui n’est pas toujours titulaire, qui est loin de sa famille et qui ne le vit pas bien et qui maintenant quand il a des occasions ne la met pas au fond, derrière il a déjoué, après toutes ses interventions étaient à l’envers. Mais ça c’est le manque de confiance, on ne peut pas le juger comme ça. Je veux le voir la saison prochaine, on nous a dit du bien pour moi il n’est pas mauvais… »

