OM : Génésio dézingue Longoria pour ses propos sur les coachs français

Il y a quelques mois, Pablo Longoria s’était attiré la foudre des coachs français pour une déclaration publiée dans El Pais. Bruno Génésio a été invité à réagir à cela par So Foot et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas d’accord avec le président espagnol.

En avril dernier, Pablo Longoria a livré un entretien au média espagnol El Pais. L’un des sujets a notamment été le jeu proposé en Ligue 1 et plus précisément par les coachs français. Selon le président marseillais, ces coachs n’ont vraiment de modèle de jeu à suivre comme dans d’autres pays du monde.

A LIRE AUSSI : OM : Dimitri Payet pousse un très gros coup de gueule contre les supporters

« En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exportent le moins de coachs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais le joueur français s’exporte car il continue de jouer dans la rue, notamment dans de nombreux quartiers de Paris, Marseille et Lyon. Cela signifie qu’ils ont une formation individualiste qui les aide à faire une différence, mais ils ne sont pas formés pour être intégrés dans un modèle de jeu » Pablo Longoria – Source : El Pais (12/04/21)

Dire que les entraîneurs français n’ont pas d’idées et que les étrangers ont la science infuse, je trouve ça débile — Genesio

Interrogé par So Foot sur plusieurs sujets et notamment sur le fait d’être un entraîneur français, Bruno Génésio n’a pas mâché ses mots concernant la guerre entre les cochs étrangers et locaux… Il a notamment rappelé que Christophe Galtier a failli battre Jorge Sampaoli en début de saison à Nice avant les incidents.

« Je crois qu’en début de saison, lors du match à Nice, heureusement que le match est arrêté, parce que l’OM se faisait bien malmener par un coach français qui a quelques idées collectives, non ? (…) Je peux vous dire qu’il n’y a pas une journée au cours de laquelle je ne réfléchis pas à la manière d’améliorer le jeu de mon équipe. (…) Dire que les entraîneurs français n’ont pas d’idées et que les étrangers ont la science infuse, je trouve ça débile » Bruno Génésio – Source : So Foot