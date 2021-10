OM : Gerson en difficulté, même à son meilleur poste…

L’Olympique de Marseille s’incline pour la deuxième fois de la saison face à Lille (2-0) à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Gerson, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille s’est fait bougé par Lille dimanche. Jorge Sampaoli a proposé un onze inédit mais l’énergie n’est plus la même. Malgré des corrections à la mi-temps, les joueurs marseillais ont été trop inoffensifs et ont cédé trop d’occasions au champion de France. Titulaire à son meilleur poste de milieu défensif/relayeur, Gerson a une nouvelle fois eu du mal à accélérer et orienter le jeu…

La note de Gerson : 3/10

Son appréciation

Gerson en difficulté, même à son meilleur poste…

Cette Sampaoli l’avati positionné devant la défense avec Guendouzi, son meilleur poste celui de 8. Pour autant, l’ancien joueur de Flamengo n’a pas reussi à mettre du rythme dans la partie, multipliant les touches de balle et les passes en retrait. Il a tenté une fois sa chance de percer le premier rideau balle au pied et a perdu le ballon offrant une occasion aux lillois. Sans Payet, on attendait plus de lui. Il a ensuite été replacé plus haut par Sampaoli en seconde mi-temps, sans succès. Il a affiché son agacement au moment de sa sortie, surement conscient de ses prestations médiocres. Harit est entré à sa place et a surtout perdu des ballons…

Les notes des médias