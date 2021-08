OM : Gerson en progrès… quid de son positionnement ?

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à confirmer sa belle victoire à Montpellier la semaine dernière. Les olympiens ont laissé filer 2 points face à Bordeaux à l’occasion de leur retour dans un stade Vélodrome bien rempli. Voici la note et l’appréciation de Gerson lors de cette rencontre.

Après avoir mené de 2 buts, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont perdu le fil du match en seconde période. Décisif sur le but d’Under, la recrue phare du mercato estival, Gerson n’est pas encore totalement convaincant…

Gerson en progrès, quid de son positionnement ?

Encore aligné dans ce rôle de milieu gauche quasiment attaquant quand Payet décroche, le brésilien a tout de même montré plus de choses. Il est le passeur décisif sur l’ouverture du score d’Under, un bon appel en profondeur et une passe en retrait maitrisée. Ce dernier n’a pas la vitesse pour ce poste, il affiche cependant de l’intelligence dans le jeu, les passes et une qualité de protection de balle. Cependant, sa prestation d’ensemble reste très moyenne, la question de l’enchainement de la saison à Flamengo et Marseille va se poser. Reste à savoir si ce dernier sera repositionné un cran plus bas avec le retour de Milik annoncé en septembre…