OM : Gerson évoque son adaptation et son nouveau poste…

Arrivé à l’Olympique de Marseille cet été en provenance de Flamengo, Gerson était l’une des priorités de Jorge Sampaoli. Sélectionné avec le Brésil pour les éliminatoires de la coupe du Monde, il s’est exprimé en conférence de presse sur son adaptation.

Il est l’une des recrues les plus importantes du système de Jorge Sampaoli. Gerson est arrivé cet été à l’Olympique de Marseille en provenance de Flamengo pour un montant aux alentours de 20 millions d’euros. Priorité de Jorge Sampaoli dès le début du mercato, le milieu de terrain a signé un contrat longue durée jusqu’en 2026.

Aujourd’hui, Gerson s’est déjà imposé comme un titulaire indiscutable dans l’effectif du technicien argentin. Associé aux côtés de Mattéo Guendouzi juste derrière Dimitri Payet depuis le début de la saison, le Brésilien semble se plaire dans cette équipe. Après avoir délivré une passe décisive face à Bordeaux, Gerson a inscrit son premier but officiel sous les couleurs de l’OM face à Saint-Etienne samedi dernier.

Sélectionné avec le Brésil pour disputer les éliminatoires de la coupe du Monde, il s’est exprimé en conférence de presse sur son adaptation à Marseille.

« Dans mon nouveau club, je joue dans une position plus avancé qu’avec le Flamengo, mais je me sens bien, j’aime bien être plus proche du but et d’avoir plus de responsabilités… » Gerson – Source : Conférence de presse (31/08/2021)

Tout se passe bien à Marseille – Gerson

Alors qu’il vit sa deuxième expérience européenne après un passage en Italie à la Fiorentina et à la Roma entre 2016 et 2019, Gerson semble déjà s’adapter à Marseille. De plus, d’autres joueurs brésiliens comme Luis Henrique ou Luan Peres sont également présents dans l’effectif pour l’aider à s’adapter. À l’aise techniquement, il parvient déjà à s’installer comme un titulaire indiscutable dans l’effectif de Jorge Sampaoli. En conférence de presse il s’est dit heureux suite à son adaptation.

« Je pensais que ça serait plus difficile. Tout se passe bien même si j’ai encore du mal à communiquer avec mes coéquipiers. Je ne comprends pas très bien le Français encore, mais beaucoup au club parlent portugais donc ça m’aide… » Gerson – Source : Conférence de presse (31/08/2021)

Quand l’équipe se sera améliorée collectivement, Gerson sera plus performant — Paulo Cesar

Paulo Cesar, ancien joueur brésilien de l’Olympique de Marseille a été interrogé au sujet de Gerson par La Provence il y a quelques jours. Selon lui, il faut qu’on laisse un peu plus de temps à Gerson pour s’adapter au jeu en France. Lorsque le collectif sera plus performant, Gerson pourra évoluer à son meilleur niveau.

« Je ne veux pas trop m’exprimer sur lui pour le moment. Laissons-le jouer au minimum jusqu’à la fin de l’année avant de le juger. Il a vécu une expérience en Italie qui n’a pas marché, à la Roma et à la Fiorentina. Il est revenu au Brésil, reparti à Marseille. Ce n’est pas un joueur qui peut faire la différence tout seul, il lui faut de bons joueurs à côté, l’OM ne peut pas compter que sur Payet. Il en faut d’autres si on veut de nouveau gagner un trophée. Gerson est un joueur pour organiser. Techniquement, un très bon, il fait jouer, sert les autres. Contre Bordeaux, il fait un bel appel et une belle passe sur le premier but de l’OM. Mais laissons-lui le temps…Il arrive d’un football différent, il y a donc un temps d’adaptation, au système, à un nouveau club, de nouveaux partenaires, il faut un petit peu de temps, mais on a vu le talent de Gerson à Flamengo, qui est l’un des plus grands clubs du monde par son histoire et on n’a pas noté de complication particulière à son adaptation à l’OM. Il peut nous montrer ce qu’il a montré à Flamengo. On continue d’avancer pas à pas avec lui. Il y a un autre facteur, c’est le développement de l’équipe, pour qu’il s’installe mieux dans ce collectif. Il sera alors plus important et ce sera le cas de tout le monde. Nous avons 90 % de nouveaux joueurs, quand l’équipe se sera améliorée collectivement, Gerson sera plus performant. » Paulo Cesar – Source : La Provence (22/08/21)