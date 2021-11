OM : « Gerson ne donne pas envie d’être défendu dans son attitude »

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille. Mourad Aerts s’est exprimé sur les prestations de Gerson qu’il trouve très décevant depuis le début de la saison.

L’Olympique de Marseille a dépensé près de 20 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu brésilien Gerson. A 24 ans, l’ancien joueur de Flamengo n’a connu l’Europe qu’à deux reprises et cela n’avait pas été une grande réussite.

De retour dans notre continent, l’international brésilien a du mal à s’imposer dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Relégué à un poste de remplaçant la plupart du temps ou titularisé pour assurer la rotation et lui laisser une chance, Gerson n’a pas vraiment convaincu Jorge Sampaoli.

Je sais que c’est dégueulasse ce que je fais avec Gerson parce qu’il vient d’arriver — Mourad

Pire, les supporters marseillais l’ont même pris en grippe depuis le début de la saison. En cause? Son manque d’implication sur le terrain, sa nonchalance et également sa capacité à remettre le ballon en arrière alors que des solutions plus offensives existent.

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille sur YouTube et Twitch ce lundi, Mourad Aerts est revenu sur la gestion du Brésilien. Il souhaite tout de même lui donner sa chance mais a de grandes attentes envers lui.

« J’aimerais que l’on revienne au système de début de saison avec un faux numéro 9. Avec Payet, De la Fuente sur lequel on doit insister, qui a des qualités. A droite Ünder ou même Bamba qui peut faire des appels et donner du mouvement, ça peut m’intéresser. Je peux trouver ça pas mal. Tant qu’à faire, avec le milieu de terrain et une défense presque à 4 où Rongier est latéral droit, on met le tout pour le tout avec Gerson et on lui dit : si tu mets un ballon en retrait, tu sors. Comme quand tu fais un toro et tu donnes des difficultés. Je sais que c’est dégueulasse ce que je fais avec Gerson parce qu’il vient d’arriver, il a des circonstances atténuantes mais il ne donne pas envie de le défendre en plus dans son attitude. C’est compliqué Gerson… J’espère qu’il va faire une très grande carrière à l’OM. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (29/11/21)